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    بانوراما لمدينة دبي

    مركز دبي المالي العالمي يوقع اتفاقية مع "هبوعليم" أحد أكبر البنوك في إسرائيل

    © Photo / Pixabay / Jacqueline Schmid
    اقتصاد
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    أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والذي يتمتع بأكبر منظومة في مجال التكنولوجيا المالية وأكثرها تطورا في المنطقة، عن دخوله في اتفاقية مع بنك هبوعليم، أحد أكبر البنوك في إسرائيل.

    وستتيح الاتفاقية المعلن عنها، اليوم، لمركز دبي المالي العالمي زيادة تأثيره الإيجابي في تعزيز فرص نمو الاقتصاد الإماراتي، فضلا عن زيادة مساهمة قطاعي التمويل والابتكار فيه. وفقا للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

    وإضافة إلى ذلك، ستدعم الاتفاقية رؤية مركز دبي المالي العالمي لقيادة مستقبل القطاع المالي من دبي. وسيصبح بنك "هبوعليم" جزءا من الشبكة العالمية التي يقيمها المركز المالي مع البنوك والمراكز المالية والهيئات التنظيمية والشركات التي تعمل على إحداث تغييرات إيجابية في القطاعين المالي والتكنولوجي، وبتبني أعلى المعايير القانونية والتنظيمية والتشغيلية.

    ويتيح هذا التحالف إقامة أول حضور إقليمي لبنك "هبوعليم" خارج إسرائيل للاستفادة من الفرص المصرفية والابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وذلك في إطار قناعة مشتركة بين كل من مركز دبي المالي العالمي وبنك "هبوعليم" بأهمية تبادل المعرفة واستضافة الوفود وتعزيز إقامة فعاليات الأعمال ذات الصلة.

    وستتم دعوة خبراء الاستثمار والتكنولوجيا المالية من بنك هبوعليم للمشاركة في فعاليات حصرية مثل يوم المستثمر المرتقب الذي ينظمه برنامج "فينتك هايف" التابع لمركز دبي المالي العالمي.

    وتعليقا على الاتفاقية، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: 

    "نأمل أن تفتح هذه الاتفاقية فرصة مثالية مشتركة لتسريع أجندة مستقبل القطاع المالي وتحفيز الابتكار من خلال منصة "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي".

    ومن جانبه، قال دوف كوتلر، الرئيس التنفيذي في بنك هبوعليم:

    "إنه لشرف كبير أن نكون أول بنك إسرائيلي يبني هذا الجسر المهم للابتكار، وتعتبر الاتفاقية الموقعة مع مركز دبي المالي العالمي علامة بارزة، حيث نأمل منها خدمة وتوسيع وتعزيز العلاقات المالية بين الجانبين الإماراتي والإسرائيلي".

    وتابع قائلا: "ستمكن هذه الاتفاقية رواد الأعمال الإسرائيليين في مجال التكنولوجيا المالية من الاستفادة من المنظومة الديناميكية والحيوية التي تتمتع بها دبي، بما يساعد في تعزيز الابتكار عبر الحدود، وهو ما يأتي في صلب الاتفاقات التي تم توقيعها قبل بضعة أشهر فقط".

    الجدير بالذكر أن، بنك هبوعليم هو أكبر بنك في إسرائيل، ويعتبر ثاني أكبر شركة في إسرائيل حسب مجلة فوربس لعام 2015 بعد شركة باز النفطية.

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