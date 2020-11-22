"هواوي تتصدر المبيعات"... الأجهزة اللوحية في الصين تسجل أعلى نمو منذ 2014

بلغت شحنات أجهزة الكمبيوتر اللوحية في الصين حوالي 6.9 مليون وحدة خلال الربع الثالث هذا العام، بزيادة 21.7 بالمائة على أساس سنوي، وفقا لتقرير صناعي.

ويمثل هذا الارتفاع أعلى معدل نمو منذ عام 2014، وفقا لتقرير صادر عن شركة معلومات السوق العالمية، شركة البيانات الدولية.

كان "نفاد المخزون" هو الحالة العادية بين تجار التجزئة في الربع الثالث بفضل التعليم المزدهر عبر الإنترنت والطلب القوي على الترفيه في السوق العالمية وسط جائحة "كورونا".

وواصلت شركة "هواوي" الصينية العملاقة للتكنولوجيا ريادتها للسوق، حيث بلغت حصتها السوقية 37.7 في المائة من خلال شحن 2.6 مليون وحدة في هذه الفترة، بحسب ما نقلت وكالة "شينخوا".

وجاء في التقرير أن شركة "آبل" احتلت المرتبة الثانية بشحن 2.59 مليون وحدة، تليها "لينوفو" و"مايكروسوفت" بشحن 320 ألف وحدة و170 ألف وحدة على التوالي.