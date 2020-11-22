قطاع البريد السريع في الصين يتعامل مع أكثر من 70 مليار طرد هذا العام

ذكرت المصلحة الوطنية للبريد أن قطاع البريد السريع في الصين تعامل مع أكثر من 70 مليار طرد حتى 16 نوفمبر/تشرين الثاني هذا العام.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، شهدت الطرود التي تم التعامل معها من قبل صناعة التوصيل السريع نموا شهريا متوسطا يبلغ حوالي 10 مليارات.

ومن المتوقع أن يتعامل القطاع مع أكثر من 80 مليار طرد في العام الجاري، بحسب المصلحة.

وفي الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، وصل حجم الأعمال في قطاع البريد بالبلاد إلى 1.63 تريليون يوان (حوالي 247.77 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 28.4 بالمائة على أساس سنوي، بينما تعامل قطاع البريد السريع مع 64.38 مليار طرد، بزيادة 29.6 بالمائة، وهو ما يتجاوز الرقم المسجل خلال عام 2019 بأكمله، بحسب ما نقلت وكالة "شينخوا".