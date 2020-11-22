شركة يونيبر: لا تزال الولايات المتحدة تحاول تقويض مشروع البنية التحتية المهم "نورد ستريم 2"

أعلن متحدث باسم شركة يونيبر أن الولايات المتحدة لا تزال تحاول تقويض مشروع البنية التحتية المهم "نورد ستريم 2"، وهو "ضروري لأمن الطاقة في أوروبا".

وقال لوكالة "سبوتنيك": "يونيبر تلاحظ مع الأسف أن الولايات المتحدة لا تزال تحاول تقويض مشروع البنية التحتية المهم نورد ستريم 2، والذي نعتقد أنه ضروري لأمن الطاقة في أوروبا، هذا تعدي واضح على السيادة الأوروبية".

أفادت إدارة الشؤون السياسية في وقت سابق نقلاً عن مسؤول حكومي أمريكي أن الحكومة الأمريكية تتواصل مع الشركات الأوروبية المشاركة في بناء "نورد ستريم 2" وتحذرها من التهديد بفرض عقوبات.

وذكر موقع Handelsblatt الجمعة، أن اللجنة الشرقية للاقتصاد الألماني قد تواصلت مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بمقترح رفض عقوبات بشأن نورد ستريم 2. وأشارت الرسالة، المؤرخة في 17 نوفمبر، إلى أن الشركات الألمانية أصبحت قلقة عندما علمت أن "الديمقراطيين الأمريكيين يريدون فرض عقوبات جديدة تتجاوز الحدود الإقليمية ضد مشروع نورد ستريم 2 على حساب الشركات الأوروبية". ودعت اللجنة الشرقية الولايات المتحدة إلى "الامتناع عن العقوبات الاقتصادية".

يتضمن مشروع نورد ستريم 2 إنشاء خطين من خط أنابيب غاز بسعة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. يتم تنفيذه بواسطة Nord Stream 2 AG مع المساهم الوحيد - غازبروم. الشركاء الأوروبيون - Royal Dutch Shell و OMV و Engie و Uniper و Wintershall - يمولون المشروع بنسبة 50٪ إجمالاً، أي ما يصل إلى 950 مليون يورو لكل منها.