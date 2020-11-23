ارتفاع عملتين رقميتين مع تقدم "بتكوين" نحو أعلى مستوياتها

ارتفعت عملتا "إيثيريوم" و"إكس.آر.بي" الرقميتين، اليوم الاثنين، إذ اكتسبتا زخما من تعزز عملة بتكوين، متقدمة نحو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وقفزت إيثيريوم، ثاني أكبر عملة رقمية بعد بتكوين من حيث القيمة السوقية، سبعة في المئة إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو/ حزيران 2018، وهو ما رفع مكاسبها إلى أكثر من 25 في المئة في الأيام الثلاثة الماضية فقط.

وقال متعاملون إن إيثيريوم، التي غالبا ما تتحرك بالتوازي مع بتكوين، تلقت دعما من تنامي الطلب قبيل تحديث شبكة سلسلة الكتل (بلوكتشين) الخاصة بها، المقرر في أوائل ديسمبر كانون/ الأول، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يجعلها أسرع وأكثر أمانا.

وصعدت إكس آر بي، ثالث أكبر عملة رقمية، 15 في المئة إلى أعلى مستوى لها في عامين، وهو ما رفع مكاسبها إلى أكثر من 75 في المئة في الأيام الثلاثة الماضية. وقال متعاملون إنه لا توجد أنباء فورية محفزة لقفزتها اليوم الاثنين. وفقا لـ "رويترز".

كانت بتكوين قد قفزت نحو عشرة في المئة على مدار الأسبوع الماضي، وجرى تداولها في أحدث المعاملات عند 18347 دولارا، غير بعيدة عن أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 19666 دولارا.