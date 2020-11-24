لأول مرة منذ 3 سنوات... البيتكوين تجتاح حاجز 19 ألف دولار

أفادت بيانات التداول، اليوم، بارتفاع أسعار العملة الرقمية "بيتكوين" لأكثر من 19 ألف دولار، لأول مرة منذ 3 سنوات.

وفقا لبيانات موقع "coinmarketcap"، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 13.02 في المئة في آخر أسبوع، ليبلغ 19.02 ألف دولارا للعملة الواحدة.

كما ارتفعت العملات الرقمية الأخرى الشهيرة، حيث ارتفعت عملة "Ethereum" بنسبة 30.57%، في آخر أسبوع، ووصل سعر العملة الواحدة إلى 606.02 دولار، بينما وصل سعر عملة "Ripple" إلى 0.6273 دولار، بينما حققت عملة "Bitcoin Cash" ارتفاعا وصل إلى 34.54% من قيمتها، في آخر أسبوع، ووصل سعرها إلى 338.95 دولار للعملة الواحدة.

يشار إلى أن قيمة السوق الرقمية تقدر حاليا بـ 567.225 مليار دولار، بينما تسيطر عملة "بيتكوين" على 60.8% من قيمة السوق.

ويشهد سوق العملات الرقمية انتعاشا كبيرا على خلفية عدة أخبار إيجابية، حيث أعلنت شركة "باي بال" أنها ستقدم لمستخدميها خدمة شراء وحفظ العملات الرقمية مباشرة داخل المحفظة.