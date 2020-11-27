خبراء يتوقعون اتفاقات تجارية بنحو 4 مليارات دولار بين الإمارات وإسرائيل

نقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، عن نائب الرئيس والمدير الإقليمي لتسويق الأعمال التجارية في الإمارات لدى شركة "تريد ويند" الشرق الأوسط، ماهام صديق، قولها إنه "في إطار هذه العلاقة الجديدة سيتم إنشاء صندوق استثمار بقيمة 3 مليارات دولار لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين".

وأضافت أن هذه الخطوة تقدم فرصا مهمة للتجارة الثنائية عبر العديد من القطاعات".

وأشارت إلى أن "الإمارات تعتبر بوابة الشرق الأوسط، إذ يوفر موقعها الجغرافي الفريد جسرا تجاريا نحو شبه القارة الهندية، وهو أمر مفيد للغاية حين نأخذ بالاعتبار وجود ما يزيد عن 100 ألف شركة تحت إدارة وملكية هندية".

كما توقعت ماهام صديق تحول في طريقة التفكير في الإمارات مع التوقعات بنمو التجارة الإلكترونية بشكل كبير، وكذلك فرص التجارة الإلكترونية بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وأوضحت "سيكون لنمو التجارة الإلكترونية دور حيوي في دعم حجم التبادل التجاري، مرجحة أن تكون البنوك الإماراتية والإسرائيلية حريصة على تمويل هذه الصناعة بالنظر إلى قدرتها على تعزيز بيئة مفتوحة تمكن العملاء من التعامل رقميا".

ولفتت إلى أن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون بأن علاقات الإمارات وإسرائيل ستثمر أعمالا تجارية بقيمة 4 مليارات دولار.