الكويت... أعلى سيولة للبورصة منذ 20 شهرا

رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية في بورصة الكويت، قيمة التداول في السوق، الخميس، إلى 124.1 مليون دينار، وهي أعلى قيمة تداول يومية منذ 14 مارس 2019.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، شهدت البورصة، أمس، تداول 272 مليون سهم، عبر 20.3 ألف صفقة.

وأضافت، استأثرت أسهم الترقية بحصة الأسد من السيولة المتداولة، بقيادة سهم "الوطني" الذي استحوذ على 46.7 مليون دينار، يليه "بيتك" بـ 23.2 مليونا، و"زين" بـ 19.2 مليونا، و"أجيليتي" بـ 6.7 ملايين، وبنك "بوبيان" بـ 5.4 ملايين دينار.

واستحوذت أسهم مؤشر السوق الأول على نحو 118.5 مليون دينار من السيولة عبر تداول 189 مليون سهم من خلال 17 ألف صفقة.

وبذلك قفزت السيولة المتداولة بنسبة %56.6 في حين ارتفعت كميات التداول بواقع %19.2.

وتم تداول 123 شركة مدرجة في جلسة الأمس، حيث حقق 51 سهماً مكاسب، مقابل 49 سجلت خسائر و23 شركة ظلت من دون تغيير، في حين تصدر "الوطني" الأسهم الأكثر نشاطاً مستحوذاً على %37 من السيولة المتداولة بالسوق في جلسة الأمس.

يذكر أن السيولة المتداولة في البورصة كانت قد بلغت 195.5 مليون دينار في 14 مارس 2019، بجلسة مراجعة أوزان "فوتسي".

وعلى وقع وضع "مورغان ستانلي" فإن البورصة الكويتية تحت المراجعة لاتخاذ قرار ترقيتها إلى سوق ناشئ في 30 نوفمبر الجاري، بحسب الصحيفة.