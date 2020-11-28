مصر... ارتفاع قياسي لمبيعات "الجمعة البيضاء"

وصرحت سماح هيكل، سكرتير شعبة الملابس الجاهزة عن الدورة السابقة في مصر، لصحيفة "فيتو": بأن "موسم تخفيضات الجمعة البيضاء شهد إقبالا كبيرا من جانب المستهلكين على الشراء وتسابقًا للحصول على الخصومات والتخفيضات".

وأضافت هيكل أن المحال التجارية شهدت خلال يوم الجمعة إقبالًا يفوق الأيام العادية من حيث نسب الإقبال والزحام على الشراء للاستفادة من العروض التي تراجعت ما بين ٢٠ إلى ٧٠%.

وتابعت "هيكل" أن المحال أعلنت عروضها الترويجية على مدار الشهر الجارى لكن نسب السحب والطلب ارتفعت أمس وخلال الموعد الرسمي الجمعة البيضاء بشكل أكبر.

وأوضحت أن "الكولكشن" الخاص بالأعوام السابقة كان صاحب التخفيض الأكبر بنسب ٧٠% وهو أيضا لاقى إقبالًا كبيرًا من الجمهور، لكن خلال تعاملات الجمعة تضمن النيو كولكشن أدى إلى امتداد طوابير المستهلكين إلى خارج المحال، مشيرة إلى أن نسب المبيعات تتخطى ٥٠ % خلال الجمعة البيضاء، وهي آخر جمعة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وكانت السلطات المصرية، قد أطلقت تحذيرات بفرض غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه، في حالة الوقوع في مخالفة عدة قواعد.

وقال جهاز حماية المستهلك المصري في بيان نقله موقع "مصراوي" إنه يحذر كافة الموردين والمصنعين والبائعين ومقدمي الخدمات، من الترويج لتخفيضات وهمية لجذب المستهلكين فيما يسمى بـ"الجمعة البيضاء"، والمعروفة عالميا باسم "الجمعة السوداء" (بلاك فرايدي).