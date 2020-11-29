مدينة صينية تدشن خدمة قطارات الشحن إلى ألمانيا

تم إطلاق خط جديد لقطارات الشحن يوم السبت لربط هامبورغ في ألمانيا مع شيويتشو، وهي مركز للصناعة والنقل في شرقي الصين، وسط روابط السكك الحديدية المعززة بين الصين وأوروبا بعد أن تسببت جائحة "كورونا" في تعطيل حركة النقل البحري والجوي.

وغادر قطار محمّل بقطع غيار الآلات وإمدادات الوقاية من الوباء من شيويتشو صباح يوم السبت.

وهذا هو أول قطار شحن بين الصين وأوروبا ترسله المدينة الواقعة في مقاطعة جيانغسو إلى ألمانيا، وفقا لشركة مجموعة شانغهاي المحدودة للسكك الحديدية الصينية. وقالت الشركة إن القطار الذي سيسافر لأكثر من 10 آلاف كيلومتر سيمر عبر كازاخستان وروسيا وبيلاروسيا وبولندا، ومن المتوقع أن يصل إلى هامبورغ في غضون 15 يوما.

وقال المسؤولون إن عدد قطارات الشحن الصينية الأوروبية، التي أرسلتها شيويتشو هذا العام، يقترب من المجموع المسجل في السنوات الخمس الماضية، مما يشير إلى القدرة اللوجستية المعززة للمدينة وطلبات الاستيراد القوية في منطقة دلتا نهر اليانغتسي.

واكتسبت خدمات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا شعبية خلال الوباء بفضل أسعارها المنخفضة وقدرتها الكبيرة على النقل واستقرارها العالي، مما ساعد على استقرار السلسلة الصناعية الدولية ودعم جهود كل من أوروبا وآسيا لاحتواء الوباء واستئناف الإنتاج، بحسب ما نشرت وكالة "شينخوا" الصينية.

وحتى 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وصل عدد قطارات الشحن بين الصين وأوروبا إلى مستوى قياسي بلغ 10180 قطارا خلال العام الجاري، وفقًا لبيانات من شركة مجموعة السكك الحديدية الوطنية الصينية المحدودة.