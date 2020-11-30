"أرامكو" توقع 6 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لتعزيز وتطوير الصناعة في السعودية

أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، اليوم الاثنين، توقيع مذكرات تفاهم مع شركات هولندية وصينية تمهيدا لإطلاق قطاعات نمو مبتكرة.

تشمل القطاعات، بحسب ما جاء في الموقع الرسمي لـ"أرامكو"، تصنيع صفائح الفولاذ، والطباعة الثلاثية الأبعاد، وتصنيع المعدات الرقمية، وأنظمة إدارة الطاقة والتحكم فيها، وتصنيع الوسائط الكيميائية وإعادة تدويرها، وأيضا تصنيع الرقاقات الإلكترونية المتطورة والمجسّات الذكية.

وتعليقا على الموضوع، قال رئيس " أرامكو " أمين الناصر: "في ضوء خطط الشركة المنسجمة مع رؤية 2030 التي تسعى لجذب الاستثمار وتحقيق الازدهار الاقتصادي وزيادة النمو، نرى فرصا لأعمال وشراكات جديدة مع شركاء لهم خبرة رائدة في المجالات البيئية والصناعية، وفي تقنيات التحول الرقمي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة".

وأضاف: "حققنا أرباحا كبيرة منذ انطلاق الشركة من 5 أعوام، تركيزنا سينصب على أهدافنا البعيدة المدى التي تراعي مصلحة الشركة وفي نفس الوقت تصنع تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا على بيئة الأعمال والتنمية الاقتصادية والناتج المحلي في المملكة".

وبحسب البيان، تهدف "أرامكو" إلى تعزيز المنظومة التجارية في السعودية، ودعم سلسلة التوريد المحلية، وتوفير فرص عمل وتدريب جديدة بأعداد كبيرة للقوى العاملة السعودية.

وتشمل مذكرات التفاهم الموقعة الشركات الآتية:

شركة "بوسكو" وشركة سوجو "إكس دي إم" للطباعة الثلاثية الأبعاد، وشركة "غوانغ زو"، وشركة "زنفو" لتقنيات المجسات، وشركة "شل" و(أ م جي) لإعادة التدوير، وشركة "جيجيانغ سوبكون" للتقنية المحدودة.