سيمنس الألمانية تعرب عن أملها بترسيخ التعاون مع العراق

أكدت شركة الطاقة الألمانية "سيمنس" أنها تسير في "خارطة الطريق" التي اتفقت مع الحكومات السابقة في العراق على تنفيذها.

وأعربت عن أملها بترسيخ التعاون والعمل على سد حاجة العراق من الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

وقال المدير التنفيذي للشركة، مصعب الخطيب، في مقابلة مع صحيفة "الصباح": "سبق للشركة أن تقدمت باستراتيجية متكاملة لتوفير الطاقة الكهربائية للعراق باسم (خارطة الطريق)، وكان من ضمنها تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال أربع سنوات، إلا أن وجود تحديات لتلبية متطلبات قطاع الكهرباء ومنها عدم توفير الكميات الكافية من الوقود، أثر في الاستمرار بهذه الخطة".

وأشار إلى أنه: "يمكن الاستفادة من الغاز المصاحب لتغذية محطات الكهرباء، ومن مشتقاته لدعم الموازنة العامة من خلال هذه المواد المستخرجة الثمينة".

ولفت الخطيب الانتباه إلى أن "تذبذب أسعار النفط العالمية، والتراجع الاقتصادي الذي نتج عن جائحة كورونا، أثرا في وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية في العراق، وهذه التحديات لا يواجهها العراق فقط، ولكنها جزء من التحديات التي يواجهها العالم".

وأكد أن العراق يحرز تقدما في تنفيذ المشاريع التي تدعم مستويات الأداء الاقتصادي.

ويعاني العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" من أزمة نقص كهرباء مزمنة على مدارعقود.

ويرجع مراقبون هذا التدهور في قطاع الكهرباء إلى الحصار والحروب المتتالية التي شهدها العراق.