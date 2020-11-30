الجزائر متفائلة بالوصول لاتفاق بشأن تخفيض الإنتاج النفطي

أكد مصدر في وزارة الطاقة الجزائرية، اليوم الاثنين، أن المشاورات مستمرة بشكل مكثف من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج النفطي.

وقال المصدر في وزارة الطاقة لوكالة "سبوتنيك"، إن الجزائر التي تتولى حاليا رئاسة منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، منوها في الوقت نفسه إلى "التفاؤل بإمكانية توصل أعضاء "أوبك+" إلى توافق بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية حتى نهاية مارس 2021".

وتضم مجموعة "أوبك+" دول منظمة "أوبك" بجانب عدد من دول أخرى مصدرة للطاقة.

وكانت أربعة مصادر في (أوبك+)، قد قالت، في وقت سابق من اليوم: "إن "أوبك" وحلفاءها بقيادة روسيا لم يتوصلوا بعد إلى توافق بشأن سياسة إنتاج النفط لعام 2021، وذلك بعد جولة أولية من المحادثات، اليوم الأحد، وقبل اجتماعات حاسمة يومي الاثنين والثلاثاء.

وكان من المقرر أن تخفف "أوبك+"، وهي مجموعة تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إضافة إلى روسيا ودول أخرى، من تخفيضات الإنتاج اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2021، لكن موجة فيروس كورونا الثانية قللت الطلب على الوقود في جميع أنحاء العالم.

وقالت المصادر إن "أوبك+" تدرس الآن تمديد التخفيضات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميا، أو نحو ثمانية في المئة من الطلب العالمي، إلى الأشهر الأولى من 2021.

ولم تتوصل المشاورات الأولية، يوم الأحد، بين الوزراء في دول رئيسية، منها السعودية وروسيا، إلى توافق على مدة التمديد، وفقا لـ"رويترز".

وقالت المصادر إن "المحادثات تركز الآن على تمديد التخفيضات ثلاثة إلى أربعة أشهر أو على زيادة تدريجية في الإنتاج".

وأضافت أن "الأفكار المتعلقة بالتخفيضات الكبيرة أو تمديد مستويات الخفض الحالية لمدة ستة أشهر أقل احتمالا بكثير".

وقال أحد المصادر الأربعة: "لا يوجد توافق حتى الآن".

وأشار مصدر آخر إلى أن "هناك العديد من الأفكار المختلفة مطروحة للنقاش.. وأيضا زيادة تدريجية (في الإنتاج)".

ومن المتوقع أن يبدأ الاجتماع الرئيسي في الساعة 1300 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين.