بعد إخفاقها في التوصل إلى اتفاق... "أوبك+" تواصل مباحثاتها

أعلنت منظمة أوبك اليوم الإثنين، أن دول المنظمة ستجتمع مرة أخرى يوم الثلاثاء، لمواصلة جلسة المشاورات التي انعقدت اليوم بشأن مصير اتفاق أوبك+ في عام 2021.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المنظمة: "انتهى لقاء أوبك اليوم. ستجتمع وفود الدول الأعضاء مرة أخرى لمواصلة المشاورات في 1 ديسمبر/ كانون الأول".

هذا وبحثت دول منظمة أوبك وروسيا ودول أخرى اليوم في اجتماع اليوم الاثنين تمديد تخفيضات قائمة إنتاج النفط لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر أو زيادة الإنتاج تدريجيا اعتبارا من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقالت مصادر في أوبك+ لرويترز إن المجموعة تدرس حاليا تمديد التخفيضات القائمة والتي تبلغ 7.7 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل نحو ثمانية بالمئة من الطلب العالمي، إلى الأشهر الأولى من 2021، وهو موقف تدعمه السعودية أكبر منتجي أوبك وأعضاء كبار آخرون في المجموعة.

وكان من المقرر أن تخفف أوبك+ تخفيضات الإنتاج القائمة مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير كانون الثاني 2021، لكن موجة كورونا الثانية قلصت الطلب على الوقود في أنحاء العالم، مما تسبب في إعادة التفكير في المسألة بين أعضاء المجموعة.

وقال وزير الطاقة الإيراني بيجن زنغنه "لن يكون اجتماعا سهلا. بعض الأعضاء يعارضون تمديد خفض الإنتاج وهذا يجعل الأمر صعبا".

هذا وأخفقت دول رئيسية، منها السعودية وروسيا، أمس الأحد في التوصل إلى توافق في المشاورات الأولية، لذا تركزت المحادثات اليوم على تمديد التخفيضات ثلاثة إلى أربعة أشهر أو على زيادة تدريجية في الإنتاج اعتبارا من يناير/ كانون الثاني.