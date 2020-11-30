قطر تشتري جزءا من بورصة اسطنبول مقابل 200 مليون دولار

أعلنت تركيا، اليوم الاثنين، اكتمال صفقة استحواذ جهاز قطر للاستثمار المملوك للدوحة، على حصة نسبتها 10% من البورصة التركية للأسهم، في عملية قدر حجمها بعشرات الملايين من الدولارات.

وفقا لبيان صادر عن صندوق الثروة التركي، فإن حجم الصفقة البالغ 200 مليون دولار يعني أن قيمة حقوق الملكية الإجمالية للبورصة تبلغ ملياري دولار، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.

وقال ظافر سونميز، الرئيس التنفيذي للصندوق التركي، إن تحويل الأسهم كان من أولى الخطوات في تعاون طويل الأمد بين صندوقي الثروة السياديين.

وأشار سونميز إلى أن "هذا الاستثمار سيدعم خلق القيمة ويعزز حوكمة الشركات في بورصة اسطنبول قبل طرح عام أولي للشركة التي نخطط لها على المدى المتوسط".

يتبع...