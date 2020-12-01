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    بعد حادثة المطار... قطر تلغي دعم الصناعة الأسترالية بـ 300 مليون دولار

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    كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، عن تحرك الحكومة القطرية لإلغاء دعم مالي تبلغ قيمته 300 مليون دولار سنويًا لصناعة لحوم الضأن الأسترالية، وذلك بعد فترة وجيزة من واقعة فحص النساء الأستراليات في مطار حمد الدولي في الدوحة.

    وذكرت الصحيفة البريطانية، أن برنامج الدعم القطري بقيمة 300 مليون دولار قائم منذ عام 2015، وكان من المقرر أن ينتهي في عام 2023، إلا أن الحكومة القطرية اتخذت الخطوة المفاجئة لإلغاء الصفقة اعتبارا من 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مشيرة إلى أن القرار القطري يأتي في ظل تعثر قطاع الزراعة واللحوم الأسترالي بسبب حظر الاستيراد الصيني.

    وأشارت "الغارديان" إلى أن الخطوة القطرية المفاجئة تأتي بعد تسجيل الحكومة الأسترالية رفضها وغضبها الشديد، تجاه معاملة النساء الأستراليات اللاتي تعرضن لفحوصات طبية قسرية في مطار الدوحة في أكتوبر الماضي.

    وتعليقا على ذلك، قال ستيفن كريسب، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الأسترالية وتدعى "Sheep Producers Australia "، إن:

    " القطاع الصناعي في أستراليا لم يكن يتوقع القرار، مضيفا " كانت مفاجأة... لا أعتقد أننا كنا مستعدين لذلك".

    وقال كريسب إنه على الرغم من أن الصناعة لا تعتمد على السوق القطرية، إلا أنها ستتأثر بالقرار، مضيفا: "إنه ليس حجما ضخما، ولكنه سوق مهم، إلا أننا لا نرغب في رؤية أي تناقص في قدرتنا التنافسية في أي سوق حول العالم"، وأوضح أن قطاع صناعة اللحوم الأسترالي يتمتع بعلاقة إيجابية مع قطر، معربا عن أمله في ألا يتم اتخاذ القرار بشأن القضايا الدبلوماسية.

    وواصل حديثه قائلا: "سيكون الأمر أكثر صعوبة، لكنني أعتقد أن منتجنا المتميز يجب أن يجتذب سوقا في قطر".

    وقالت مصادر مطلعة على قطاع الصناعة الأسترالية لصحيفة "الغارديان" إنهم مترددون في ربط قرار الحكومة القطرية بالجدل الدائر حول المعاملة التي تعرضت لها 18 سيدة من بينهم 13 مواطنة أسترالية، في مطار حمد الدولي بالدوحة.

    ووصفت المصادر الأسترالية، قرار الحكومة القطرية بأنها "ضربة مفاجئة"، لكن قطاع الصناعة في أستراليا توقع شيئا كهذا على المدى الطويل حيث تتطلع قطر إلى زيادة المنافسة والتحرك نحو الاكتفاء ذاتيا نسبيا.

    الخطوط الجوية القطرية
    © REUTERS / Murad Sezer
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    من جانبه، صرح وزير التجارة الأسترالي سيمون برمنجهام لصحيفة "فاينانشيال ريفيو" الأسترالية، أن:

    "صادرات لحم الضأن إلى قطر لم يتم حظرها، وأنه لا يزال هناك طلب على لحم الضأن الأسترالي، وأضاف "من الواضح أن قطر تراجع خطة الاستيراد المدعومة من الدولة، بما في ذلك الانتقال إلى نموذج أقل سيطرة من الدولة وأكثر توجها نحو السوق".

    وتابع بالقول: "نتوقع أن تشهد أستراليا منافسة على العقود المستقبلية بموجب نموذج جديد، ولكن سيكون هناك طلب مستمر على لحم الضأن عالي الجودة في قطر".

    يأتي القرار القطري في الوقت الذي تم فيه توجيه اتهامات إلى ضباط شرطة مطار الدوحة الذين أجبروا المسافرات الأستراليات على الخضوع لعمليات الفحص القسري بعد العثور على طفل حديث الولادة داخل حمام المطار.

    ونوهت الصحيفة البريطانية، إلى أن الخطوط الجوية القطرية لم تعتذر للسيدات عن هذه الواقعة، فيما يواجه المتهمون أحكاما بالسجن.

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