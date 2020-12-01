فرنسا تفرض ضرائب رقمية رغم التهديدات الأمريكية

صرح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم، أن بلاده ستفرض ضريبة رقمية على أمريكا بالرغم من التهديدات التي أعلنت عنها الولايات المتحدة، وقال إن باريس ستدعو الاتحاد الأوروبي للرد على الفور إذا اتخذت واشنطن مثل هذه الخطوات.