اليابان تعلن عن اتفاق مع الكويت لتخزين النفط

أعلنت اليابان، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع مؤسسة البترول الكويتية التابعة للحكومة لتخزين النفط، في صهاريج يابانية، كي تقرضها سعة 3.14 مليون برميل مجانا.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الاتفاق يمنح مؤسسة البترول الكويتية، حق استخدام صهاريج تخزين في قاعدة كير التابعة لشركة التكرير إينيوس، في كاجوشيما جنوبي اليابان، كنقطة تصدير لدول شرق آسيا.

على الجانب الآخر، سيكون من حق اليابان الحصول على أولوية الحصول على المخزونات في حالة الطوارئ.

وبحسب الوكالة فإن هذه الكمية تعادل 1.5 يوم من استهلاكها.

وأشار مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعية اليابانية إلى أن هذا الاتفاق هو الثالث من نوعه لبلاده، الأمر الذي يعزز أمن الطاقة الياباني.

ويأتي الاتفاق عقب إبرام اتفاق مماثل مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الإماراتية، وأرامكو السعودية.

ومن المنتظر أن يعزز أحدث اتفاق سعة اليابان التخزينية المستأجرة إلى إجمالي 19.5 مليون برميل.

وأوضح المسؤول الياباني أن إمدادات مؤسسة البترول الكويتية، قد تُستخدم في دول آسيوية أخرى، وخاصة دول آسيان، في حالة الطوارئ.

وكانت الحكومة اليابانية، وضعت وفي مارس/ آذار الماضي، استراتيجية عالمية جديدة للموارد تهدف لتوسعة نظام تخزين النفط الذي يعود بالفائدة على اليابان وبقية دول آسيا وموردي النفط.

وبحسب المسئول الياباني فإن الكويت هي رابع أكبر مورد للنفط إلى طوكيو في 2019، وذلك بعد السعودية والإمارات وقطر، حيث تمد اليابان بـ 8.5 بالمئة من وارداتها النفطية.