بوتين يكشف كيف سيكون الطلب على النفط في العالم خلال السنوات الـ 5 القادمة

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، كيف سيكون الطلب على النفط في العالم خلال 5 السنوات القادمة، مشيرا إلى إمكانية تطوير قطاع البتروكيماويات في هذا الإطار.

​​الأورال - سبوتنيك . وقال بوتين، خلال اجتماع حول تطوير صناعة البتروكيماويات، إن "الطلب على النفط في العالم في السنوات الخمس المقبلة سينمو بنسبة 1 بالمئة فقط، ثم يتجه للانخفاض ​​بنسبة 0.1 بالمئة سنويا".

وأضاف بوتين "هذا أمر واعد جدا... متوسط ​​معدل النمو السنوي المتوقع للطلب العالمي (على المنتجات البتروكيميائية) أقل من 4 بالمئة، وفي السنوات الخمس المقبلة، سيكون الطلب على النفط واحد بالمئة، وبعد ذلك سيكون هناك تراجع بنسبة 0.1 بالمئة".

وتابع "صناعة البتروكيماويات الروسية تتمتع بإمكانيات نمو هائلة ليس فقط داخل البلاد، فهناك فرص لاحتلال مجالات في السوق العالمية".

وأوضح أن "صناعة البتروكيماويات الروسية لديها إمكانات نمو هائلة. منتجونا قادرون ليس فقط على تلبية الاحتياجات المحلية بالمنتجات عالية الجودة، ولكن أيضاً على شغل مراكز أكثر أهمية في السوق العالمية - لدينا كل الإمكانيات لذلك".