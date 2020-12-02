توقف خسائر الدولار واليوان يتراجع بعد تصريحات بايدن بشأن اتفاق التجارة

استقر الدولار قرب أدنى مستوى في عامين ونصف العام، اليوم الأربعاء، إذ يقيّم المستثمرون احتمالات تطبيق المزيد من التحفيزات المالية في الولايات المتحدة، فيما تمسكت العملات المحفوفة أكثر بالمخاطر بمكاسبها مع تحسن ثقة المستثمرين.

وفقد اليوان الصيني بعض مكاسبه في المعاملات الآسيوية، مساء، بعدما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لن يتحرك على الفور لإلغاء اتفاق المرحلة 1 التجاري الذي أبرمه الرئيس دونالد ترامب مع الصين.

وتراجع مؤشر الدولار إلى 91.19 مقابل سلة عملات، مقتربا من أدنى مستوياته منذ نهاية أبريل/ نيسان 2018، والذي بلغه مساء، وفقا لـ "رويترز".

واستقر اليورو والدولار النيوزيلندي بعدما قفزا، مساء، إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام مع انخفاض الدولار على نطاق واسع بفعل تجدد الآمال بشأن لقاح لفيروس كورونا وتحفيزات مالية أمريكية.

وأجرى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي محادثات بشأن التحفيزات لأول مرة منذ الانتخابات الرئاسية، فيما اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب من الحزبين حزمة إجراءات للتخفيف من تداعيات جائحة "كوفيد-19" قيمتها 908 مليارات دولار.