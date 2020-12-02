رئيس اتحاد البنوك المصرية يوضح أسباب احتفاظ الجنيه المصري بقوته

قال رئيس اتحاد البنوك المصرية، رئيس بنك "مصر"، محمد الإتربي، إن القطاع المصرفي في البلاد أثبت قوته في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وتابع الإتربي، في مقابلة مع شبكة "العربية نت": "الإجراءات المالية التي تم اعتمادها منذ بدء الجائحة ساهمت في احتفاظ الجنيه المصري بقوته أمام الدولار الأمريكي".

وأوضح أن "الجنيه المصري شهد تحسنا نتيجة للمبادرات التي تبنتها الحكومة في خطوة لتنشيط الاقتصاد"، مضيفا: "الجنيه يحتفظ بقوته منذ بداية العام بدعم من الإجراءات المالية المتبعة".

ولفت رئيس اتحاد البنوك المصرية إلى أن "أرباح البنوك خلال الفترة المقبلة ستتأثر"، مشيرا إلى أن هذا التأثير يعد أمرا طبيعيا في ظل انتشار جائحة كورونا".

ولفت الإتربي إلى أن "مصر ستطلق البنك الرقمي في النصف الثاني من عام 2021".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 63 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.4 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتسبب ذلك في مشاكل مالية واقتصادية في غالبية الدول حول العالم.