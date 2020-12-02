ارتفاع أسعار النفط 2% عقب بيانات وزارة الطاقة الأمريكية عن احتياطات بالبلاد

قفزت أسعار النفط إلى ارتفاع ثابت بنسبة 2 بالمئة، مساء اليوم الأربعاء، بعد صدور البيانات الأسبوعية لوزارة الطاقة الأميركية حول احتياطات البلاد من هذه المادة الخام.

موسكو - سبوتنيك. وأظهرت بيانات التداول عند الساعة 19:26 بتوقيت موسكو، ارتفاع سعر العقود الآجلة لمزيج (برنت)، لشهر شباط/فبراير بنسبة 1.64 في المئة ليصل إلى 48.2 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لشهر كانون الثاني/يناير لخام غرب تكساس الوسيط - بنسبة 2 في المئة، ليصل إلى 45.44 دولار للبرميل. وتقلبت الأسعار خلال النهار، حيث لم تظهر ديناميكيات موحدة.

وكان التجار متفائلين بشأن الأنباء التي تفيد بانخفاض احتياطي النفط التجاري في الولايات المتحدة (باستثناء الاحتياطي الاستراتيجي) خلال الأسبوع الماضي بمقدار 0.7 مليون برميل، أو 0.1 في المئة، ليصل إلى 488 مليون برميل.

وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون متابعة الأخبار حول صفقة "أوبك+"، حيث كان من المفترض أن تعقد سلسلة اجتماعات "أوبك+" يومي 30 تشرين الثاني/نوفمبر و1 كانون الأول/ديسمبر، وبعد ذلك كان من المتوقع اتخاذ قرار بتغيير معالم الصفقة في ظل الوضع المتعلق بفيروس "كورونا" المستجد.

قالت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز، يوم الاثنين، إن أوبك وحلفائها بقيادة روسيا، أرجؤوا محادثات بشأن سياسة إنتاج النفط لعام 2021 إلى يوم الخميس، بينما لا يزال اللاعبون الرئيسيون مختلفين حول حجم النفط الذي ينبغي ضخه وسط طلب ضعيف بسبب جائحة فيروس كورونا.