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    دولتان عربيتان في القائمة...تعرف على أغنى 10 دول في العالم

    © AFP 2020 / EDUARDO LEAL
    اقتصاد
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    يمثل الناتج المحلي الإجمالي مقياسا لمعرفة مدى تطور الدول وثرائها، وهو الذي يتشكل من عائدات الصادرات والواردات، والاستهلاك، وقيمة السلع والخدمات التي تنتجها الدولة في غضون عام.

    ويتم تحديد معيار الثراء وفقا لهذه المقاييس، وهو ما يجعل الناتج المحلي الإجمالي شائعا للغاية في إظهار ومقارنة الثروات.

    والذي من خلاله يتحدد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق تقسيم الثروة على عدد السكان في الدولة.

    وهذا تصنيف أغنى 10 دول بحسب موقع World Atlas الكندي، الذي اعتمد على نصيب الفرد من الناتج الإجمالي.

    1-ماكاو

    التعداد السكاني: 652,429 نسمة

    نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 129,103 دولارات

    وتمثل أغنى اقتصاد في العالم اليوم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ويعتمد اقتصادها على صناعة الألعاب بشكل كبير، لدرجة أن الأنشطة الاقتصادية غير المتعلقة بالألعاب تجلب 12% فقط من إجمالي الأرباح.

    2-لوكسمبورغ

    التعداد السكاني: 629,191 نسمة

    نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 121,293 دولارا

    بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن العامل الرئيسي لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في لوكسمبورغ هو العدد الكبير من الأشخاص الذين يعملون في هذه الدولة الصغيرة، بينما يقيمون في دول أوروبا الغربية المجاورة.

    كما أن البنية التحتية المتقدمة والقيم العالية لسوق العمل تجذب الاستثمار وتضاعف الشركات الخارجية الكبيرة.

    3-سنغافورة

    التعداد السكاني: 5,866,407

    نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 101,376 دولارا

    إعتبارها مركزا عالميا رئيسيا لشركات الخدمات المالية العالمية ساعد في دفع عجلة الاقتصاد، إذ إن الوظائف في التصنيع، والخدمات، وهندسة النقل، والخدمات اللوجستية تدفع لمواطنيها أجرا جيدا في حين تمثل الإلكترونيات، والتكنولوجيا الحيوية، والمواد الكيميائية الصادرات الرئيسية للبلاد.

    4-قطر

    التعداد السكاني: 2,899,617

    نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 96,491 دولارا

    تمتلك قطر أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا وإيران، بنحو 900 تريليون قدم مكعب، وتدر 60% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

    وتتلقى البلاد أيضا عوائد كبيرة على الاستثمارات في العلامات التجارية الأجنبية، والبنوك، والعقارات في لندن.

    5-أيرلندا

    التعداد السكاني: 4,953,494

    نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 88,241 دولارا

    تجذب ضرائب الشركات المنخفضة باستمرار العديد من الشركات البالغة قيمتها عدة مليارات من الدولارات، لنقل وتوسيع أعمالها في أيرلندا، ما يُسهم في الناتج المحلي الإجمالي ومستوى المعيشة المرتفع للناس.

    6-جزر كايمان

    التعداد السكاني: 65,722

    نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 72,481 دولارا

    جزر كايمان، وهي إقليم بريطاني، ليس لديها ضريبة دخل حيث تسهم أرباح المواطنين الكاملة بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي.

    علاوة على ذلك فإن جزر كايمان، المعروفة باسم "المركز المالي الخارجي"، تفرض رسوما باهظة على خدماتها المالية، كما أن جميع الضرائب الأخرى المفروضة على المنتجات والخدمات تُسهم أيضاً في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

    7-سويسرا

    التعداد السكاني: 8,675,923

    نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 70,989 دولارا

    وتتمتع سويسرا باقتصاد مستقر مع قيمة ثابتة للعملة، وتحظى بتقدير كبير من قِبل المستثمرين الذين يبحثون عن ملاذ آمن لتحقيق أرباح كبيرة.

    8-الإمارات العربية المتحدة

    التعداد السكاني: 9,926,221

    نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 69,901 دولار

    سادت صناعة اللؤلؤ في هذا البلد من سبعينيات القرن الثامن عشر حتى أواخر الثلاثينيات.

    بالإضافة لاكتشاف النفط في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي.

    9-النرويج

    التعداد السكاني: 5,435,878

    نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 66,832 دولارا

    تتمتع بأعلى مستوى معيشي في العالم، فضلا عن تصدرها مؤشر التنمية البشرية بأنظمة التعليم المتقدمة، ونظام الضمان الاجتماعي المتميز، والرعاية الصحية الشاملة.

    10-أمريكا

    التعداد السكاني: 331,643,466

    نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 65,281 دولارا

    تتمتع الولايات المتحدة الأمريكية بقوة شرائية قوية، وتمتلك طاقتها الخاصة وقادرة على تصدير النفط والغاز الخاص بها من أجل الربح، كما أن حجم اقتصادها والمُعدل المرتفع لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا مثيل له في أي دولة أخرى.

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