ارتفاع أسعار الغذاء عالميا للشهر السادس على التوالي

أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الخميس، بأن أسعار الغذاء ارتفعت عالميا للشهر السادس على التوالي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وذكرت جريدة "الاقتصادية" أن أسعار الغذاء وصلت تقريبا إلى أعلى مستوى في ست سنوات وأن المؤشر سجل أعلى زيادة شهرية منذ يوليو/ تموز 2012.

وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، في المتوسط 105 نقاط الشهر الماضي، مقابل مستوى معدل بشكل طفيف في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 101 نقطة.

وكان الرقم المعلن في السابق لأكتوبر/ تشرين الأول 100.9 نقطة.

وقالت المنظمة التي تتخذ من روما مقرا في بيان إن محاصيل الحبوب في أنحاء العالم ما زالت متجهة نحو تحقيق مستوى سنوي قياسي في 2020 على الرغم من خفضها لتوقعها للشهر الثالث على التوالي.

وقادت أسعار الزيوت النباتية الصعود على المؤشر ككل، وارتفعت 14.5 على أساس شهري فيما يرجع بصورة كبيرة إلى ارتفاع لأسعار زيت النخيل مرتبط بانخفاض حاد في المخزونات العالمية.

وكانت منظمة "فاو" قد أعلنت، في يونيو/ حزيران الماضي، انخفاض أسعار الغذاء على مستوى العالم للشهر الرابع على التوالي.

جاء ذلك وفق تقرير عن أسعار الغذاء العالمية، نشرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، ونقلته صحيفة "ذي إيكونوميك تايمز".

وأكدت المنظمة انخفاض أسعار الأغذية من لحوم وحبوب وخلافه للشهر الرابع على التوالي، وذلك بنسبة تصل إلى 1.9 % مقارنة بشهر أبريل/ نيسان الماضي.