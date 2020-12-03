تراجع أسعار الذهب في مصر

تراجعت أسعار الذهب، في مصر، خلال تعاملات منتصف اليوم الخميس، بقيمة بلغت 3 جنيهات في سعر الغرام الواحد.

وكانت أسعار الذهب، قد ارتفعت خلال تعاملات صباح اليوم في مصر، بقيمة تراوحت بين نحو 6 جنيهات و8 جنيهات، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

وسجل سعر غرام الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 801 جنيها، وعيار 18 نحو 687 جنيها، وعيار 24 نحو 915 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6408 جنيها.

وارتفعت أسعار الذهب في مصر، مساء الأربعاء، بقيمة تراوحت بين نحو 7 جنيهات و10 جنيهات بينما ارتفع عيار 21 بقيمة بلغت 9 جنيهات في سعر الغرام الواحد دون المصنعية على مدار تعاملات اليوم.

وشهد سوق الذهب في مصر خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي نوفمبر/ تشرين الثاني، انخفاضا وصل فيه سعر عيار 21 إلى 800 جنيه لأول مرة منذ قرابة الشهرين، حيث فقد غرام الذهب ما يتراوح بين 29 و39 جنيها من قيمته، بينما تراجع عيار 21 بنحو 34 جنيها في سعر الجرام الواحد دون تصنيع.

وتشهد أسعار الذهب في مصر، حالة من التذبذب منذ أكتوبر الماضي، نتيجة تفشي فيروس كورونا، الذي فتح الطريق أمام المستثمرين في أوقات الأزمات للاستثمار في الملاذ الآمن وهو الاستثمار في الذهب.