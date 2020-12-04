السودان يعلن بدء الإنتاج النفطي في حقل الراوات

أعلن السودان، اليوم الجمعة، بدء الإنتاج النفطي بمربع (25) في حقل الراوات في مرحلته الأولى بطاقة يومية 440 برميلا، التي تمثل البئرالأولى من الحقل الذي يضم 7 آبار، يتوقع أن تحقق إنتاجا يوميا يفوق 3 الآف برميل في اليوم، عقب دخول جميع هذه الآبار دائرة الإنتاج.