منتدى "صنع في روسيا" يفتتح أعماله في 9 ديسمبر

تستعد العاصمة الروسية موسكو لاحتضان فعاليات المنتدى الاقتصادي "صنع في روسيا"، المقرر افتتاحه في 9 ديسمبر/ كانون الأول.

وسيشارك في المنتدى عدد من الخبراء والمصدرون بالإضافة لممثلين عن الشركات الكبرى، حيث سيتناقشون في إمكانية وضع حلول وخطط جديدة لزيادة المعروض من السلع والخدمات الروسية إلى الخارج.

كما وسيعقد الممنتدى بشكل جديد حيث سيضم مشاركين متواجدين في مركز المنتدى بالإضافة لمشاركين عن طريق الفيديو.

وسيتمحور الموضوع الرئيسي للمنتدى حول شكل الاقتصاد في العقد الثالث والتحديات والفرص التي سيخلقها للمنتجات الروسية.

كما وسيتم تخصيص طاولة مستديرة من أجل بحث قضايا تعديل نظام دعم الصادرات، واستراتيجيات دخول الأسواق الخارجية من خلال منصات التجارة الإلكترونية، وتطوير تصدير كامل للانطباعات، وأفضل الممارسات الإقليمية لدعم المصدرين ورقمنة الخدمات للمصدرين.