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    حادثة اصطدام قطار سريع بآخر في أنقرة، تركيا 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018

    قطع الكهرباء عن نصف مليون أسرة تركية بسبب الديون

    © REUTERS / Tumay Berkin
    اقتصاد
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    أعلن وزير الطاقة التركي، خلال استجواب برلماني حول قطع الكهرباء والغاز الطبيعي عن نصف مليون أسرة في تركيا بسبب الديون، بحسب ما نقلت صحيفة "أحوال" التركية.

    وقال نائب تركي معارض إنه لابد أن تضع حكومة أردوغان مشاكل المواطنين على أجندتها، وفقا لموقع "ahvalnews" وتابع قائلا:

    "ضمان القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل يعتمد على تغيير جذري في نظرة العالم للديون وشفافية الاستثمار".

    وبحسب موقع "أحوال" التركي فقد وزير الطاقة التركي:" قطع الكهرباء عن نصف مليون أسرة تركية بسبب الديون".

    وتابع الوزير التركي قائلا: "هناك حاجة إلى نهج أكثر شمولا للتعامل مع أزمة الديون التي تواجه أفقر البلدان"، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات تأخير سداد الديون وخفض الديون وإعادة هيكلة الديون والشفافية.

    الجدير بالذكر، أنه في وقت سابق أعلن البنك الدولي في تقرير له أن تركيا من الدول التي تأتي في صدارة قائمة الديون الخارجية الأعلى، وذكر في تقريره بالتفصيل بيانات الديون الخارجية لـ 120 من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وكانت تركيا من الدول ال6 الأكثر ديوناً، حيث يؤدي الانخفاض الكبير في قيمة الليرة التركية مقابل الدولار واليورو إلى تفاقم عبء الدين.وفقا لـ"ahvalnews".

    وعلى الرغم من عدم إقراره بالواقع ومحاولات إنكاره المستمرة للأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي يعاني منها الاقتصاد التركي، فإن الرئيس رجب طيب أردوغان يعمل على الهروب إلى الأمام، ويكرر أن هناك مؤامرات خارجية تستهدف اقتصاد بلاده.

    ومن ناحية أخرى، فإن انخفاض قيمة العملة التركية، والانهيار اليومي تقريبًا لسعر الصرف، زاد من أعباء الديون التي تزداد أضعافا مضاعفة.

    وذكر التقرير أن إجمالي الدين الخارجي لـ 120 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل وصل إلى مستوى قياسي بلغ 8 تريليون دولار و 139 مليار دولار بنهاية عام 2019. ومقارنة بالعام السابق، فإن الزيادة في إجمالي الدين الخارجي بلغت 5.4 في المائة، بقيمة 420 مليار دولار.

    وتعد تركيا والأرجنتين في صدارة الدول ذات الديون الخارجية الأعلى حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدين الخارجي. وتبلغ نسبة الدين الخارجي إلى 120 في المائة من الاحتياطيات في البلاد لكنها أقل بكثير من متوسط ​​مستوى 72 إلى 18 في المائة في تركيا، وهذا يزيد من مخاطر الديون الخارجية لتركيا.

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