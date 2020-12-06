مصر... الاحتياطي النقدي الأجنبي يكفي واردات 7 أشهر

كشف تقرير للبنك المركزي المصري، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في خزائنه يكفي واردات البلاد من السلع لمدة 7.3 شهر.

وحسبما ذكر موقع "بوابة أخبار اليوم"، اليوم الأحد، فإن التقرير، أظهر تراجع الأصول الأخرى بالنقد الأجنبي بمقدار 507.6 ملیون دولار لتبلغ نحو 8.3 ملیار دولار في نھایة أغسطس 2020.

وأوضح التقرير أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت نحو 37.4 مليار دولار في نهاية أغسطس 2020، بزيادة قدرها 151 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من السنة المالية 2020/2021.

وارتفعت صافي الأصول الأجنبية وصافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، أدى لزيادة السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من السنة المالية 2020/2021.

كما ارتفع حجم السيولة المحلية المتداولة بالأسواق، خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من السنة المالية 2020/2021، بقيمة بلغت 144.1 مليار جنيه بمعدل 3.2%، لتسجل نحو 4682.9 تريليون جنيه في نهاية أغسطس 2020.

وارتفعت صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، بمقدار 105.9 مليار جنيه بمعدل 2.4%، خلال نفس الفترة.

ويعزي هذه الزيادة، زيادة الائتمان المحلي بقيمة 64.7 مليار جنيه بمعدل 1.3%، وانخفاض الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بقيمة 41.2 مليار جنيه بمعدل 9.4% من جهة أخرى.