بعد مكاسب لعدة أسابيع... أسعار النفط تنخفض

سجلت أسعار النفط، اليوم الاثنين، انخفاضا، وذلك بعد مكاسب أسبوعية خامسة مدفوعة باتفاق إنتاج أوبك+، في ظل آمال بانتعاش سوق الطاقة بسبب لقاح كورونا.

وكانت أسعار النفط الخام قد حققت مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام برنت 1.7 في المئة، بينما زاد النفط الأمريكي نحو 1.9 في المئة.

وجاء هذا الارتفاع بعدما اتفقت أوبك وحلفاؤها،"أوبك+"، الأسبوع الماضي على إضافة 500 ألف برميل يوميا من الإنتاج من يناير /كانون الثاني إلى السوق التي تظهر علامات على الانتعاش، بحسب "السومرية نيوز".

وعلى إثر الاتفاق، رفعت السعودية أسعار النفط لآسيا، في إشارة إلى ثقتها في أن الطلب قوي بما يكفي لامتصاص الزيادة الصغيرة في العرض.

واليوم الاثنين، انخفض الخام الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.4% إلى 46.06 دولارا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية، بعد ارتفاعه 1.4% الجمعة.

وانخفض خام برنت للشهر نفسه بنسبة 0.4% إلى 49.07 دولارًا في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد تقدم 1.1% في الجلسة السابقة.

ويقول محللون لسوق النفط إن المسار المستقبلي لأسعار النفط الخام يعتمد بشكل كبير على مدى سرعة طرح لقاحات Covid-19.

إلا أن أوبك+ تواجه المزيد من تحديات الإمداد المحتملة مع استمرار ليبيا في زيادة الإنتاج، وفي ظل استعداد إيران لزيادة صادرات النفط في إشارة إلى أن طهران تتوقع أن تخفف الولايات المتحدة بعض العقوبات في ظل إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.