"أفريقيا ما بعد كوفيد 19"... النسخة الـ 15 للمؤتمر الاقتصادي الأفريقي

أعلنت لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية لأفريقيا "UNECA"، عن انعقاد نسخة 2020 للمؤتمر الإقتصادي الأفريقي، في الفترة ما بين 8 و10 ديسمبر/ كانون الاول الجاري، عن بعد، وتحت شعار "أفريقيا ما بعد كوفيد19: الإسراع نحو التنمية المستدامة الشاملة".

وأشارت اللجنة إلى أن المؤتمر سيبحث بشكل خاص عن السبل الكفيلة بتمكين الدول الأفريقية من تعزيز متانتها والإعداد بشكل جيد لمواجهة الصدمات المستقبلية.

وقالت إن "المؤتمر سيقترح أفضل الممارسات داخل القارة وخارجها بشأن الطريقة المثلى التي تستطيع من خلالها الاقتصادات الأفريقية تسريع التقدم نحو إنجاز أهداف التنمية المستدامة وتطلعات أجندة 2063".

وسيجمع هذا المؤتمر، المنظم بشكل مشترك بين البنك الأفريقي للتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أطرافا مشاركة مختلفة من ضمنها صناع قرارات سياسية وباحثون، لمناقشة التداعيات الاجتماعية-الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 والتدابير الرامية إلى تقليص حدتها.

يذكر أنه تم انعقاد المؤتمر الاقتصادي الأفريقي، السنة الماضية في مصر، شرم الشيخ، في دورته الرابعة عشر، والذي كان تحت شعار" فرص العمل، ريادة الأعمال وكفاءات ومهارات الشباب الإفريقي".