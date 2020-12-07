بقيمة 100 مليون يورو... اتفاقيتي تعاون بين لبنان وألمانيا

ومثل الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، بالإضافة للسفير الألماني أندرياس ​كيندل، كمندوب عن بلاده.

بلغ مجموع الاتفاقيتين مئة مليون يورو، وتخصص مباشرة من ​الحكومة الألمانية​ للبنان للقيام بإصلاحات طارئة في البنى التحتية بالإضافة إلى مساعدة لبنان لمواجهة جائحة "كورونا".

وتمنى وهبه، أن تفتح هاتان الاتفاقيتان الأبواب أمام المؤسسات المالية لتقديم مساعدات في المستقبل للبنان يكون بأمس الحاجة إليها.

وتخصص هذه الأموال لدعم عدد من البرامج التي تتسم بطابع الأولوية، كبناء مدارس، وبرامج مياه وصرف صحي، بحسب ما نقل موقع "النشرة".

هذا ويبدأ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب سلسلة اجتماعات، اليوم الاثنين، في السراي الحكومي، تضمه إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعدد من الوزراء المعنيين، للبحث في مسألة ترشيد الدعم المتعلق بالمواد الأولية في لبنان كالمحروقات والأدوية والطحين.

وبحسب مصادر مطلعة على الملف، سيبحث المجتمعون في سلسلة اقتراحات لا سيما في ظل معطيات اقتصادية تشير إلى أن احتياطي مصرف لبنان بالعملة الصعبة انخفض خلال الأشهر الأخيرة إلى الحد الأدني ولم يعد يكفي لدعم المواد الأولية.