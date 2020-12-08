وزير التجارة الأمريكي: الصين تشكل التهديد الرئيسي للمنطقة الآسيوية عسكريا واقتصاديا

أعلن وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس، أن الصين، باعتبارها السوق الأكبر المحتمل، تشكل التهديد الرئيسي للمنطقة الآسيوية عسكريا واقتصاديا.

موسكو-سبوتنيك. تصريحات وزير التجارة الأميركي جاءت خلال القمة الآسيوية، التي نظمها معهد ميلكن للأبحاث، حيث تعقد القمة هذا العام عن بعد وفي منصة في سنغافورة.

ونقلت قناة "سي إن بي سي"، عن روس قوله: "تظل الصين أكبر سوق محتمل والتهديد العسكري والاقتصادي الرئيسي في هذه المنطقة (الآسيوية)".

وبحسب الوزير، طبقت الولايات المتحدة 210 من أصل 539 إجراء لمكافحة الإغراق والتعويض ضد الصين. تُفرض مثل هذه الرسوم على البضائع التي توجد بشأنها شكوك في إمكانية بيعها بسعر منخفض بشكل غير معقول .

كما أعرب روس عن رأيه بأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي أبرمتها الصين و14 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، لن تحل "أكثر القضايا إيلاما" في التجارة.

في الـ4 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، دعا الرئيس الصيني، تشي جين بينغ، في رسالة تهنئة لجو بايدن على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة إلى دفع تنمية العلاقات بين البلدين وتجنب روح النزاع.

في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، صرح جو بايدن، الذي فاز وفقا للبيانات الأولية، في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، بأنه فور وصوله إلى السلطة لا ينوي إلغاء رسوم نسبتها 25 في المائة التي فرضها الرئيس الحالي دونالد ترامب على السلع الصينية التي يبلغ حجمها نحو 250 مليار دولار، وذلك وفقا للمرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية بين الدولتين.