وسط مخاوف من ندرتها... بدء تداول العقود الآجلة للمياه في البورصة الأمريكية

ذكرت "بلومبرغ" أن المياه، إلى جانب الذهب والنفط وسلع أخرى ، بدأ تدوال عقودها في "وول ستريت".

وأشارت الوكالة إلى أن "خطط تداول العقود الآجلة للمياه أصبحت معروفة في سبتمبر/أيلول من هذا العام. ثم تسببت حرائق الغابات والحرارة في أضرار جسيمة للساحل الغربي للولايات المتحدة".

ويلاحظ بحسب الوكالة الإعلامية، أنه "بمساعدة هذه العقود سيكون من الممكن حماية مستهلكي المياه الكبار، على سبيل المثال، المزارعين، وكذلك قطاع الكهرباء من تقلبات أسعار المياه".

تشير "بلومبرغ" إلى أن "العقود الآجلة مرتبطة بمؤشر "ناسداك فيليس كاليفورنيا" للمياه، الذي تم إطلاقه في عام 2018. يقيس متوسط ​​سعر الماء المرجح".

يذكر وأن عقد يناير 2021، الذي دخل حيز التنفيذ في اليوم السابق، يتكون من صفقتين.

يتم تسوية العقود الآجلة ماليًا، ولا يلزم توفير إمدادات مادية للمياه. يتضمن العقد الأول 3.26 مليون جالون من المياه. وفقًا لشركة "CME Group Inc"، تم تصميم العقود الآجلة لمساعدة مستخدمي المياه على إدارة المخاطر ومواءمة العرض والطلب بشكل أفضل.

قال دين دراي، العضو المنتدب والمحلل في "RBC Capital Markets": إن تغير المناخ والجفاف والنمو السكاني من المرجح أن تجعل ندرة المياه وتسعير المياه موضوعاً ساخناً لسنوات قادمة".

وقال تيم ماكورت، رئيس فهرسة الأسهم ومنتجات الاستثمار البديلة في بورصة شيكاغو التجارية: إن "ملياري شخص يعيشون الآن في بلدان بها مشكلة مائية، وفي غضون أربع سنوات، قد يواجه ثلثا العالم تقريبًا نقصًا في هذا المورد".

وأوضح ماكورت أن "فكرة إدارة مخاطر المياه تكتسب أهمية بالتأكيد".

وفقًا للأستاذ بجامعة ستانفورد، بارتون تومسون، "لا يمكنه الجزم بما إذا كانت العقود الآجلة ستكون ناجحة، لكنه لا يرى هذا على أنه "تحول في سوق المياه".

كما أشار إلى أن "هذا لا يغير الخطر الحالي المتمثل في نقص المياه في وقت ما في المستقبل".

رفضت بورصة "شيكاغو" التجارية تسمية مشاركين محتملين في السوق.

ومع ذلك، وفقًا للشركة، تلقت البورصة ردًا من المنتجين الزراعيين في كاليفورنيا، ووكالات المياه الحكومية، والمرافق، والمستثمرين المؤسسيين.