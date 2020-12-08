تسجيل
12:30 GMT08 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مطار حلب الدولي يعود للعمل

    رجل أعمال سوري يطالب بإعادة تشغيل مطار حلب

    © Sputnik . nour molhem
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102134/95/1021349514_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_b2489eb4db90e5d1442b9a8e80c7e018.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/business/202012081047439805-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%84%D8%A8/

    تساءل رئيس غرفة صناعة حلب ورجل الأعمال السوري فارس الشهابي عن سبب عدم تشغيل مطار حلب الدولي حتى اليوم، معربا عن استغرابه بالقول:  "كيف يمكن الحديث عن النهوض بصناعة حلب واقتصاد سوريا والمطار شبه مشلول".

     الشهابي بيّن في منشور على صفحته الشخصية عبر "فيسبوك"، متسائلا: "لماذا لا يعمل مطار حلب..؟! ولماذا لا توجد هناك رحلات جوية منه إلى بيروت والقاهرة وبغداد وطهران ويوريفان وموسكو وغيرها..؟!.

    وتابع  الشهابي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، مؤكدا جهوزية مطار حلب بالقول:

    " المطار جاهز فنيا وأمنيا ولا يوجد لأي أعذار تمنع تشغيله دوليا سوى ما نجهله ونتمنى أن نعرفه بصراحة ووضوح..!".
    وتابع رجل الأعمال السوري فارس الشهابي، متسائلا :
    " كيف تنهض العاصمة الاقتصادية ومعها اقتصاد البلد كله بدون مطار دولي..؟! هل نسيتم أن مدن العالم تبدأ نهضتها الشاملة بتطوير مطاراتها اولاً..؟!".
    وختم الشهابي منشوره بالتذكير لأهمية مدينة حلب تاريخيا وحضاريا قائلا:
    " حلب ليست قرية نائية بعيدة بل أقدم مدينة مأهولة في التاريخ والعاصمة الاقتصادية للبلاد والمدينة الأكثر تضررا ودمارا خلال هذه الحرب و القاطرة الوحيدة لنهضة البلد ..!".
    وأضاف الشهابي بنهاية المنشور هاشتاغ بعنوان "كفى حلب المنكوبة".
    الجدير بالذكر أن رجل الأعمال السوري المعروف فارس الشهابي وعضو مجلس الشعب السابق حمل مسؤولية خسارته بالانتخابات الأخيرة لمن أسماهم:
    "كتل أمراء الحرب مع منظومة الفساد التي حاربتني بكل شراسة".

    وتابع قائلا: "رغم ترددي في خوض الانتخابات لما بدا واضحا منذ البداية عن تدخل واسع فيها إلا انني قررت المجازفة وتقديم نموذج مدني عصري للانتخابات البرلمانية يعتمد على مخاطبة العقل ويركز على العلم والعمل والإنجاز والشفافية.. من السيرة الذاتية والبيان الانتخابي والحوار الطلابي إلى اللقاءات الشعبية والزيارات الميدانية بشكل لم يكن موجودا مثيله من قبل".

    وأضاف: "حاولت كل جهدي لأكون قدوة للشباب ومثالا للجيل الصاعد في زمن أسود ملوث وظروف معيشية قاهرة وأن أقول لهم لا تفقدوا الأمل فالغد القادم أفضل.. وناضلت في المجلس من أجل مدينتي ووطني بكل كبرياء وشجاعة".

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سيارة بوغاتي تشيرون (BUGATTI CHIRON) الفاخرة في روسيا
    أغلى سيارة تطرح للبيع في موسكو
    الاستخبارات الأمريكية بدأت تغرد بألغاز!
    الاستخبارات الأمريكية بدأت تغرد بألغاز!
    إنفوجرافيك... أفضل مدن العالم للحياة خلال جائحة كورونا
    أفضل مدن العالم للعيش خلال جائحة كورونا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك