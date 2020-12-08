"سيتي غروب" يعين أول امرأة رئيسة لعملياته في الشرق الأوسط

قرر "سيتي غروب" تعيين أول امرأة كرئيسة لعملياته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أنها اطلعت على مذكرة تفيد بأن سيتي غروب عينت إليسار فرح أنطونيوس رئيسة جديدة لعملياته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت أن هذا المنصب يجعلها أول امرأة تقود المنطقة الأسرع نموا في محفظة الأسواق الناشئة للبنك.

يأتي تعيين أنطونيوس بعد أن عين البنك مديرة الخدمات المصرفية للأفراد جين فريزر رئيسة تنفيذية في سبتمبر/ أيلول، مما يجعلها أول امرأة تقود بنكا رئيسيا في "وول ستريت".

وجرى الاحتفال بتعيين فريزر كخطوة في الاتجاه الصحيح لصناعة فيها عدد قليل من النساء أو المسؤولات التنفيذيات في المناصب العليا.

وأظهرت المذكرة أن أنطونيوس انضمت إلى سيتي في عام 2005 كرئيسة لمصرفه الخاص في أبو ظبي ولديها خبرة في الخدمات المالية في المنطقة امتدت لما يزيد على 25 عاما.

وعملت أيضا في منصب المدير التنفيذي لسيتي في الإمارات منذ عام 2016، وكانت مسؤولة عن العمليات في الإمارات والشام والعراق منذ عام 2019.