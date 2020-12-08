الطاقة الأمريكية ترفع توقعات سعر برنت لعام 2020 إلى 41.43 دولار للبرميل

موسكو - سبوتنيك. كما رفعت الطاقة الأمريكية متوسط سعر خام برنت في العام المقبل إلى 48.53 دولار من 46.59 دولار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء إنه من المتوقع تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 910 آلاف برميل يوميا في 2020 إلى 11.34 مليون برميل يوميا، وهو نزول أكبر مما شملته توقعات سابقة حيث كان عند 860 ألف برميل يوميا.

وتتوقع الإدارة أيضا انخفاض استهلاك الولايات المتحدة من البترول وأنواع الوقود السائل الأخرى 2.38 مليون برميل يوميا إلى 18.16 مليون برميل يوميا في 2020، وذلك دون تغيير عن توقعاتها السابقة.

يشار إلى أن احتمالات فعالية لقاح كوفيد-19 دعمت أسواق النفط هذا الأسبوع، إذ قدمت شركة فايزر الأمريكية في وقت سابق، طلبا للهيئات الصحية المعنية في الولايات المتحدة للموافقة على الاستخدام الطارئ للقاحها، وهو أول طلب من هذا القبيل في خطوة كبرى نحو توفير الحماية من فيروس كورونا المستجد.