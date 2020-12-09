"موديز" تحذر من احتمال أن تتضاعف القروض الرديئة للبنوك الأفريقية

حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء 9 ديسمبر/كانون الأول، من احتمال أن يتضاعف حجم القروض الرديئة في دفاتر البنوك الأفريقية العام المقبل 2021.

وقال كونستانتينوس كيبريوس، المحلل في موديز، لوكالة "رويترز": "نتوقع احتمال تضاعف القروض الرديئة من مستوياتها في 2019 مع انتهاء تأجيل مدفوعات".

وتابع كيبروس، بقوله: "في حين تتآكل ربحية البنوك نتيجة الحاجة المتزايدة لتجنيب مخصصات وتقلص فرص النشاط وضغط الهامش".

وأضاف التقرير أن تنامي الضغوط على الحكومات الأفريقية، بسبب جائحة كورونا يضغط على البنوك، إذ أن جدارة الائتمان ترتبط بشكل كبير بالقوة المالية لحكومة البلد، الذي يوجد فيه البنك.