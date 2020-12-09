نوفاك: تعافي الطلب على النفط في العالم بنسبة 93-94 بالمئة من مستوى ما قبل الأزمة

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن الطلب على النفط في العالم قد تعافى بمقدار 15-17 مليون برميل يوميًا من مستوى الانخفاض الأقصى في شهر نيسان/ أبريل الماضي، وأن التقليص عن مؤشرات ما قبل الأزمة يبلغ في الوقت الحالي 6 - 7 ملايين برميل يوميًا فقط.

موسكو - سبوتنيك. وقال نوفاك، خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع أعضاء الحكومة: "بالمقارنة مع شهر نيسان/ أبريل، عندما انخفض الطلب على النفط ومنتجاته بمقدار 22 – 25 مليون برميل يوميا، نحن نرى الآن تعافيا جزئيا للسوق والطلب، برغم أن هذا يحدث أبطأ مما توقعنا في الصيف، إلا أن انخفاض الطلب يبلغ 6-7 ملايين برميل يوميا، إي أن التعافي يبلغ 15-17 مليون برميل يوميا".

وأشار إلى أنه قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، كان الطلب العالمي على النفط يقارب 100 مليون برميل يوميًا. وبالتالي، فقد انتعش المؤشر الآن إلى 93-94 بالمئة من مستوى ما قبل الأزمة .

وأضاف: "في الوقت نفسه، نرى انخفاضًا في الأحجام الإضافية من النفط التي تم إنتاجها بشكل مفرط في الربيع. منذ تموز/ يوليو، بلغ إجمالي الانخفاض عن متوسط الخمس سنوات حوالي 100 مليون برميل يوميًا".

هذا وقررت "أوبك+"، في الـ3 من الشهر الجاري، زيادة إنتاج النفط اعتبارًا من شهر كانون الثاني/ يناير 2021 بمقدار 500 ألف برميل يومياً، حسبما أعلنت وزارة الطاقة الكازاخستانية. وأعلن مصدر في أحد وفود "أوبك+"، أن التحالف لم يحدد موعد انتهاء اتفاقيته الجديدة بشأن رفع إنتاج النفط شهريا 500 ألف برميل يوميا.