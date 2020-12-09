بوتين يتحدث عن سوق المواد الغذائية في روسيا

حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على منع حدوث وضع مشابه لما حدث في حقبة الاتحاد السوفييتي، عندما عانى الناس من شراء المنتجات.

وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية: "أتذكر في حقبة الاتحاد السوفييتي كانو يقولون: "يوجد كل شيء، ولكنه لا يكفي للجميع، في حينها كان عجزا، أما حاليا فقد لا يكون لدى الجميع المال الكافي لشراء منتجات معينة، بالأسعار التي نلاحظها في السوق".

وأشار بوتين إلى مناقشة هذا الموضوع في الاجتماع القادم مع أعضاء الحكومة الروسية.

يذكر أن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف قال، اليوم، إن الوضع في سوق المواد الغذائية في روسيا مستقر، ولا يوجد نقص في المنتجات.

وتابع باتروشيف، خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة: "بشكل عام، الوضع في سوق المواد الغذائية مستقر، ولا نلاحظ نقصاً في المنتجات".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس اللجنة الزراعة في مجلس الفيدرالية الروسي، أليكسي مايوروف، بأنه تم إحداث مقرات مراقبة للسوق الغذائية الزراعية في معظم المناطق الروسية، ويتم تحليل أسعار المواد الغذائية والاحتياطات بشكل يومي، مشيراً إلى أن زيادة الأسعار تتوافق مع مستويات التضخم الموسمي.