تسجيل
14:46 GMT09 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رجل يمر بجانب بنك مغلق في بيروت، لبنان، الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2019

    محلل سياسي: المطلوب أن تكون هناك حلولا جدية من أجل إنقاذ الوضع المالي في لبنان

    © AP Photo / Bilal Hussein
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104343/30/1043433084_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_c1d7233bde9913867b7d255eca5f59db.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/business/202012091047457590-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-/

    يعقد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، سلسلة اجتماعات متواصلة منذ يوم الإثنين الماضي، مع الوزراء المعنيين وممثلي مصرف لبنان المركزي، للبحث في كيفية ترشيد الدعم على المواد الأولية وفي مقدمتها الدواء والغذاء والمحروقات.

    تأتي هذه الاجتماعات بعد الأرقام المالية التي تشير الى انخفاض الاحتياطي المالي الإلزامي لمصرف لبنان الى حدود العشرة في المئة بعد أن أنفق المصرف في غضون سنة واحدة أكثر من 11 مليار دولار أمريكي من أصل 13 مليار مخصصة لدعم المواد الأولية. 

    ومن الحلول الأبرز لترشيد الدعم البدء تدريجياً برفع الدعم على مدى الأشهر القادمة الى حين تشكيل حكومة جديدة تباشر بإعادة إحياء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ لبنان مما يعيشه من أزمات اقتصادية ومالية متواصلة باتت تهدد نسيجه الاجتماعي والأمني. 

    وقال الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد إن
    "الحكم هو استمرارية وفكرة الفراغ أو أن حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها أن تقوم بأمور إجرائية، هناك خلافات واجتهادات حول هذا الموضوع بين عدة وجهات نظر، البعض يقول إن حكومة تصريف الاعمال لا يحق لها أن تقوم بهذه المهام، ولكن النقطة الثانية هي أنه عند الضرورة تستباح كل هذه الأمور، والحكم استمرارية ولا يجب أن يكون هناك فراغا ويجب أن يكون هناك عملية لحل مشاكل المواطنين خاصة عندما يكون لدينا أمور طارئة ومصيرية وحساسة". 

    وأشار إلى أن المشكلة هي بطبيعة هذه الطبقة السياسية التي تعتمد التأجيل والخلافات والمماطلة والنتيجة أن المواطن هو من يدفع الثمن، حكومة تصريف الأعمال والحكومة المقبلة تعبر عن نفس الطبقة السياسية ونفس الذهنية، المطلوب أن يكون هناك حلول جدية من أجل إنقاذ الوضع. 

    وشدد أبو زيد على أنه من أجل إنقاذ الوضع المالي مطلوب من هذه الحكومة أن تقوم بواجباتها وأن تقوم بإقرار إجراءات لحل هذه الإشكالية. 

    وأضاف: "إذا كان هناك جدية في معالجة الأمور الاقتصادية المطلوب اجتماع يضم وزارة المالية التي تعبر عن الحكومة، إلى جانب حاكم مصرف لبنان والمصارف، هذا التريو هو المسؤول عن الأزمة المالية المطلوبة، وعليهم إتخاذ قرارات طارئة جدية وإلا الأمور في لبنان ستتجه إلى المزيد من الإفلاس والانهيار". 

    وعن إمكانية حدوث انفجار اجتماعي بعد إقرار ترشيد الدعم قال أبو زيد: "كان يجب على الشعب أن يثور منذ زمن، المشكلة هي بقلة الوعي وعدم وجود استقلالية بالحركات الشعبية أو بالثورات التي تحدث، وهذا ناتج عن أنه تاريخياً النظام اللبناني قائم على الزبائنية والخدمات التي يقدمونها الزعماء والطبقة السياسية للمواطن بشكل أن يخدره". مضيفاً: "هناك مسؤولية كبرى تتحملها الأحزاب والنقابات والجمعيات والهيئات المدنية، التي حتى الآن ورغم كل المصائب لا تتمكن ولا تسعى جدياً من أجل توحيد صفوفها وتشكيل إدارة واحدة وبرنامج واحدة من أجل الضغط والثورة على هذه الطبقة السياسية". 

    انظر أيضا:

    أمل أبو زيد لـ"سبوتنيك": روسيا جاهزة لمساعدة لبنان وتدعو إلى تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن
    "صورة تفطر القلب"... مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها إثر حادث سير في لبنان
    لهذا السبب... الأمم المتحدة تحذر من "كارثة اجتماعية" في لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المقاتلة سو-30إس إم متعددة الأغراض لفريق العرض الجوي الفرسان الروس التابعة لقوات السلاح الروس الروسي أثناء الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في كوبينكا
    أفضل عشر طائرات عسكرية وفق تصنيف "القوات الجوية العالمية 2020"
    مسؤول أمريكي لا ينصح بشراء أسلحة صدئة من روسيا أو رخيصة من الصين
    مسؤول أمريكي لا ينصح بشراء "أسلحة صدئة من روسيا أو رخيصة من الصين"
    كيف جنى الأثرياء المليارات على أكتاف كورونا
    كيف جنى الأثرياء المليارات على أكتاف "كورونا"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك