تضاعف عدد مستخدمي "5جي" في الإمارات بحلول نهاية 2021

صرح نائب الرئيس التنفيذي لشركة Du، فهد الهوساوي، بأنه "نظرا لتزايد عدد أجهزة 5G المتاحة في الإمارات، وخاصة مع إدخال مجموعة هواتف iPhone 5G، نتوقع أن يتضاعف عدد مستخدمي 5G أضعافا مضاعفة بحلول نهاية الربع الأول من عام 2021".

وقال الهوساوي، إن "الجائحة أكدت أن الاتصال عنصر أساسي في مجتمعنا. فعلى الرغم من أننا نعرف بالفعل أهميتها وقيمتها، إلا أن إجراءات الإغلاق والقيود المفروضة على الحركة والضغط الذي فرضته على المجتمعات والصناعات أثبتت أن الاتصال هو مفتاح الاستمرارية الاجتماعية والاقتصادية ". حسبما جاء في صحيفة "الخليج تايمز".

وأضاف الهساوي: "ما أصبح أكثر وضوحا أيضا هو الدور الحاسم لمقدمي خدمات الاتصالات في المناطق. نحن في شركة Du، قمنا بدعم المقيمين وقطاعات التعليم والأعمال والرعاية الصحية بكل طريقة ممكنة بما يتماشى مع المسؤوليات الاجتماعية للشركة، مما يضمن حصول السكان على وصول سلس إلى الخدمات التي يحتاجونها للبقاء على اتصال في الحياة الشخصية والمهنية ".

وتابع: "إذا كان هناك شيء واحد علمنا إياه عام 2020 الصعب، فهو حقيقة أن البقاء على اتصال بغض النظر عن مكان وجودنا أو الوضع الذي نمر به هو عنصر حاسم في مساعينا وحياتنا اليومية".

كما تحدث عن الأدوار التي يمكن أن تلعبها شركات الاتصالات في الإمارات، لضمان استفادة المؤسسات من الموثوقية والأداء.