موانئ أبوظبي واتحاد أرباب الصناعة الإسرائيلي يوقعان مذكرة تفاهم

أعلنت شركة موانئ أبوظبي، اليوم الأربعاء، عن توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد أرباب الصناعة الإسرائيلي.

وقال المكتب الإعلامي التابع لحكومة أبوظبي في حسابه على تويتر، إن مذكرة التفاهم تهدف إلى "تعزيز التجارة والاستثمار والإمكانات التكنولوجية بين البلدين".

وأضاف أن "المذكرة تفتح المجال للتعاون الثنائي بين كل من مدينة خليفة الصناعية وزونزكورب (المشغل الأكبر للمناطق الاقتصادية في دولة الإمارات) مع الجانب الإسرائيلي في مجالات التجارة والاستثمار والتقنية، والأبحاث والتطوير والابتكار".

المذكرة تفتح المجال للتعاون الثنائي بين كل من مدينة خليفة الصناعية وزونزكورب مع الجانب الإسرائيلي في مجالات التجارة والاستثمار والتقنية، والأبحاث والتطوير والابتكار. — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) December 9, 2020

ووقعت الإمارات وإسرائيل، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاق سلام في البيت الأبيض، تبعه التوقيع على عشرات الاتفاقيات في مختلف المجالات بما في ذلك المجال الاقتصادي والتجاري.

وكان أول اتفاق تجاري وقع بين الإمارات وإسرائيل، في سبتمبر، بين موانئ أبوظبي واتحاد الصناعة الإسرائيلي، بحسب موقع "غلوبس" العبري المتخصص في الشؤون الاقتصادية.

ويمكن من خلال الاتفاق الأول للمصدرين الإسرائيليين- الذين كانوا يصدرون المنتجات الإسرائيلية في السابق إلى الخليج وأفريقيا عبر وسيط- تصديرها مباشرة بسرعة أكبر ودون تعريفات وضرائب عبر شركة ميناء أبوظبي.