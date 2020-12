الليرة التركية تهبط بعد أنباء عن عقوبات أمريكية وشيكة بسبب صفقة "إس-400"

هبطت الليرة التركية إلى 7.9290 أمام العملة الأمريكية وسجلت 7.9175 في الساعة 18:22 بتوقيت غرينتش، منخفضة 1.25 بالمئة عن إغلاق أمس الأربعاء؛ وفقا لـ"رويترز".

Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation