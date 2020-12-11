أظهرت بيانات التداول، اليوم الجمعة، انخفاض سعر العملة الرقمية الأكثر شيوعا "بيتكوين " بنحو أكثر من 3 بالمئة.

ووفقا لموقع "Coin Market Cap" التي تحسب متوسط السعر لأكثر من 20 بورصة، وبحسب بيانات التداول عند الساعة 10:15 بتوقيت غرينتش، هبطت عملة البيتكوين بنسبة 3.67 بالمئة لتصل إلى 17760 دولاراً.

وقال الخبير المستقل، منصور غوسينوف، لوكالة " سبوتنيك " إنه "منذ بداية الأسبوع، انخفض سعر بيتكوين بنسبة 7.8 بالمئة ويتم تداوله الآن بسعر 17850 دولارًا. الدعم الفوري هو 17200 دولار، ثم 16300 دولارًا، الأخبار التي تفيد بأن العديد من الشركات بدأت في شراء بيتكوين لا تدعم الأسعار.

وأضاف "أعتقد أن هذا مجرد عمليات بيع بناء على الشائعات وشراء بناء على الحقائق [مقولة شهيرة في أسواق المال] ومع ذلك، فإن بعض توحيد الأسعار لا ينبغي أن يكسر الاتجاه، فإذا ارتفع السعر بسرعة كبيرة ودون توقف، فهذا يشير في كثير من الأحيان إلى فقاعة تنفجر في النهاية".

بدوره، قال مدير مركز تقنيات المصفوفة الاجتماعية "سوتسيوم"، فلاديمير بانوشكين، إن "الخلفية النفسية لسوق العملات المشفرة تشير إلى أن المشاركين اليوم لا يميلون لقهر قمم التداول الجديدة وستتذبذب تكلفة العملة المشفرة الرئيسية في قيم تبلغ حوالي 18000 دولار لكل وحدة".

يشار إلى أن حصة "بيتكوين" تمثل ما يقرب من 62.9 بالمئة من إجمالي سوق العملات المشفرة العالمي.