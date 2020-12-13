وحدة إسعاد الموظفين تنطلق في السعودية

شهد أمين منطقة القصيم في السعودية، المهندس محمد المجلي، انطلاق أعمال وحدة إسعاد الموظفين بأمانة منطقة القصيم وكان أمين منطقة القصيم قد أصدر قرار بإنشاء وحدة إسعاد الموظفين بالإدارة العامة للتميز التشغيلي .

وتهدف إلى توفير الخدمات والحاجات الأساسية التي من شأنها تسهيل حياة الموظف، ومشاركة الموظفين في مناسباتهم الاجتماعية، وتقديم الاستشارات الشخصية للموظفين الذين يحتاجون المساعدة في المسار الوظيفي وأشار أمين منطقة القصيم خلال انطلاق أعمال الوحدة إلى عزم الأمانة على إقامة نادي مخصص لموظفي الأمانة خلال الفترة القادمة، وفقا لجريدة "الرياض".

«أمانة #القصيم» تطلق أعمال وحدة إسعاد الموظفينhttps://t.co/9O2TpiN9VV pic.twitter.com/xvIabmpkxI — جـ ر يـ د ة ا لـ ر يـ ا ض (@AlRiyadh) December 13, 2020

الجدير بالذكر أن المملكة بدأت بوقت سابق في انتهاج استراتيجية جديدة، بغرض إضفاء السعادة والبهجة على موظفيها، واستحدثت وزارة الاتصالات السعودية، وظيفة جديدة تحت مسمى "اختصاصي سعادة الموظفين"، لتكون أول جهة حكومية تبادر إلى تطبيق مفهوم السعادة المؤسسية، وفقا لصحيفة "الوئام" السعودية.