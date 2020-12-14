تمديد محادثات الخروج البريطاني يرفع أسهم أوروبا... وأسترا زينيكا يهبط

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، حيث أبقى قرار تمديد محادثات التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي الآمال حيال التوصل إلى اتفاق.

لكن الأسهم القيادية في لندن، بحسب وكالة "رويترز"، تأثرت سلبا بصعود الجنيه الإسترليني وانخفاض أسترا زينيكا 6.3 بالمئة.

وصعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.9 بالمئة، بعد أن كسر موجة مكاسب دامت لخمسة أسابيع بانخفاضه واحدا بالمئة الأسبوع الماضي.

وقرر قادة بريطانيا والاتحاد الأوروبي تمديد المحادثات في مسعى لإبرام اتفاق يحكم تجارتهما المشتركة البالغة نحو تريليون دولار، والتي لا تخضع حاليا لأي رسوم أو حصص.

وارتفع الإسترليني أكثر من واحد بالمئة، بعد تراجعات في الآونة الأخيرة تخوفا من فوضى في الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. وأثر صعود العملة سلبا على بورصة لندن التي بها العديد من الشركات المعتمدة على التصدير.

واستقر المؤشر "فايننشال تايمز 100" وسط مكاسب في معظم القطاعات وتراجع حاد لسهم أسترا زينيكا.

وقالت شركة الصناعات الدوائية مطلع الأسبوع إنها ستشتري أليكسيون الأمريكية للدواء مقابل 39 مليار دولار في صفقة هي الأضخم لها على الإطلاق.