توقعات بانخفاض إنتاج النفط الصخري الأمريكي 136 ألف برميل يوميا في يناير

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في توقعات شهرية إنه من المرتقب انخفاض إنتاج الولايات المتحدة النفطي من التكوينات الصخرية خلال شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأوضحت الإدارة الأمريكية، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" أن النفط الصخري الأمريكي متوقع أن ينخفض إنتاجه بنحو 136 ألف برميل يوميا في يناير، ليصل إلى 7.44 مليون برميل يوميا، وهو الحد الأدنى منذ يونيو/ حزيران.

ومن المتوقع تراجع الإنتاج من جميع التكوينات الرئيسية السبعة تقريبا، باستثناء منطقة هاينزفيل، حيث من المتوقع أن يستقر الإنتاج إلى حد كبير.

وتُظهر البيانات أنه من المتوقع أن يأتي أكبر انخفاض من الحوض البرمي في تكساس ونيو مكسيكو، حيث من المتوقع أن يتراجع الإنتاج بنحو 44 ألف برميل يوميا إلى 4.2 مليون برميل يوميا، وهو الأقل منذ يونيو/حزيران.

ومن المتوقع أن يأتي ثاني أكبر انخفاض من حوض إيجل فورد، إذ من المتوقع أن يهبط الإنتاج بنحو 25 ألفا و600 برميل يوميا إلى 987 ألف برميل يوميا.

ومن المتوقع أن يتراجع الإنتاج الصخري بوجه عام للشهر الرابع على التوالي، وبأكبر قدر منذ مايو/ أيار، حين هبط الإنتاج بنحو 1.6 مليون برميل يوميا ليعادل هبوط في الطلب العالمي على النفط بسبب جائحة "كوفيد-19".

لكن الإنتاج الصخري من المنتظر أن يتعافى بوتيرة بطيئة إذ ارتفعت أسعار النفط بدعم من آمال توزيع سريع للقاح مضاد لفيروس كورونا في الوقت، الذي أضافت فيه شركات الطاقة الأمريكية المزيد من منصات الحفر.

كما من المتوقع انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي في يناير/ كانون الثاني لأدنى مستوى منذ يونيو/ حزيران، عند 80.78 مليار قدم مكعبة يوميا بتراجع قدره 0.74 مليار قدم مكعبة يوميا.