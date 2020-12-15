تراجع في أسعار النفط بسبب مخاوف من تشديد إجراءات العزل

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع تشديد إجراءات العزل العام في أوروبا وتوقعات بتعاف أبطأ للطلب في العام المقبل 2021.

أشارت وكالة "رويترز" إلى أن إجراءات العزل، طغت بصورة كبيرة على الارتياح إزاء بدء حملات تطعيم ومخاوف بشأن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 46.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 0506 بتوقيت غرينتش.

كما فقدت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أي ما يوازي 0.8 بالمئة أيضا إلى 49.89 دولار للبرميل ماحية مكاسبها يوم الاثنين.

وشددت لندن القيود وأمرت بإغلاق الحانات والمطاعم مع استمرار الزيادة الحادة في معدلات الإصابة بـ"كوفيد-19"، مما يقلص الطلب على الوقود على المدى القصير.

وأضر بتوقعات الطلب أكثر إعلان إيطاليا إنها تدرس فرض قيود أشد في فترة عطلة الميلاد، بينما صدرت تعليمات لمعظم المتاجر في ألمانيا بغلق أبوابها حتى العاشر من يناير/كانون الثاني، وليس هناك احتمال يُذكر لتخفيف الإجراءات في بداية العام.

وقالت "إيه.إن.زد" في مذكرة "في حين تلقت السوق الدعم مع بدء استخدام لقاحات كوفيد-19، يظل الطريق نحو عودة الطلب لحالته الطبيعية صعبا".

وأمس الاثنين، قلصت "أوبك" توقعاتها لتعافي الطلب على النفط في 2021 بواقع 350 ألف برميل يوميا، بسبب التأثير المستمر للجائحة.

وصرحت "أوبك" أن بدء برامج التطعيم سريعا في اقتصادات كبرى "يشير لصعود محتمل لتوقعات النمو في العام المقبل".

ولقيت أسعار النفط بعض الدعم أمس عقب انفجار في ناقلة وقود بميناء جدة بالسعودية، ولكن وزير الطاقة في المملكة قال إن الحادثة لم تؤثر على الإمدادات.