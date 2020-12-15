السعودية... ارتفاع معدل التضخم وتكاليف المعيشة

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع التضخم عند 5.8 % حسب موقع "أرقام".

واعتبرت الهيئة أن هذا الارتفاع جاء من تأثير ضريبة القيمة المضافة.

وارتفعت ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 % خلال يوليو الماضي.

وسجلت تكاليف المعيشة ارتفاعا إلى 104 نقاط في نوفمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة خلال 2019 والتي وصلت عند 98.3.

وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أكد أن جائحة فيروس "كورونا" المستجد أثرت على المملكة وكان لها تداعيات اقتصادية.

وقال الوزير في كلمته في منتدى روما الدولي لحوار البحر المتوسط إن "السعودية تحركت بإجراءات صحية كبيرة ضد "كورونا"، والوضع الآن جيد".

وأشار إلى أن "بلاده تعاونت مع مجموعة العشرين على التخفيف من تداعيات كورونا عالميا".